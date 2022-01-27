Москалькова призвала не допускать ущемления прав по национальному признаку

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в четверг выступила на мероприятии, посвященном памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, призвав не допускать ущемления прав человека по национальному признаку.

"Очень важно, что сегодня мы помним [о жертвах Холокоста] и говорим: нет, этого никогда не должно случиться. Ни в отношении народов, ни в отношении отдельного человека, которого по национальному признаку дискриминировали", - сказала Москалькова.

По ее словам, "трагедия Холокоста стала символом боли, беды, но она каждому показала, что добро все равно победит". "К сожалению, сегодня мы видим, что пробиваются корни неофашизма, что есть люди, которые могут позволить себе пренебрегать правами других в силу должности, в силу своего положения. И мы сегодня собрались, чтобы сказать этому явлению "нет". Мы вместе консолидируемся, чтобы это не повторилось никогда и ни при каких условиях", - добавила омбудсмен.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).