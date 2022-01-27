В Дагестане в 2021 году открыли 170 центров "Точка роста"

МАХАЧКАЛА, 27 января. /ТАСС/. Центры "Точка роста", где детей обучают по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям, появились на базе 170 образовательных организаций Дагестана в 2021 году в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"За прошлый год в регионе были созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" на базе 170 общеобразовательных организаций в 43 муниципалитетах в рамках регионального проекта "Современная школа". Кроме того, созданы 76 тыс. новых мест дополнительного образования детей в 592 образовательных организациях по шести различным направлениям дополнительного образования" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка", - цитирует пресс-служба министра образования и науки региона Яхью Бучаева.

Помимо центров, по словам Бучаева, в прошлом году в регионе был создан детский технопарк "Кванториум" на базе махачкалинской школы № 61. Была обновлена материально-техническая база двух коррекционных школ города Махачкалы и профессиональных образовательных организаций - Колледжа машиностроения и сервиса имени О. Орджоникидзе в Каспийске, а также Автомобильно-дорожного колледжа в Махачкале.

Открытие центров образования на базе школ в селах и малых городах проходит в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Они оснащаются современным учебным оборудованием, включающим интерактивный комплекс, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, фотоаппарат, видеокамеру и тренажер-манекен. В первой половине дня школьники изучают в центрах предметы "Технология", "Информатика", "ОБЖ" на учебном оборудовании, а после уроков могут посещать занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, учиться играть в шахматы и вести медиапроекты.