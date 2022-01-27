На Сахалине заявили, что инвесторы примут участие в генпланировании территории Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 января. /ТАСС/. Инвесторы, которые зайдут со своими проектами на Курилы (Сахалинская область), совместно с региональными властями примут участие в работе по планированию и генеральному планированию территории островов. Об этом сообщил в четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время пресс-подхода.

"Безусловно, сейчас работа ведется по планировке территорий, потому что, когда инвесторы будут приходить, они должны будут понимать, где зона рекреации, где зона промышленности. Все это уже намечается, документация в работе находится. К сентябрю месяцу мы уже определимся с планированием территорий и генпланированием, тем более сейчас будет идти время активных консультаций с инвесторами. Мы их подключим, чтобы они вместе с нами поучаствовали в территориальном планировании, генпланировании территорий", - рассказал Лимаренко.

Глава региона отметил, что в план также входит строительство нового жилья для людей, которые будут трудиться на новых производствах. С приходом компаний-инвесторов на островах появятся новые рабочие места. "И, соответственно, школы, детские сады, больницы - все это планируется. И это комфортная среда для проживания людей, она же нужна и для инвесторов. Сейчас, когда будет принято соответствующее законодательство [о введении свободной таможенной зоны на Курилах], все эти процессы придут в движение, и мы будем вместе с Минвостокразвития, с федеральными ведомствами активно работать во всех этих направлениях. Инвесторы обязательно придут, и мы готовы с ними вести диалог", - сообщил Лимаренко.

Ранее в четверг вице-премьер правительства РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, открывая в Южно-Сахалинске совещание по вопросам создания преференциального режима, заявил, что налоговые льготы на Курилах получат только инвесторы с земельными участками на островах. Он добавил, что необходимо подумать о прозрачных и эффективных способах выделения земельных участков.

Свободная таможенная зона на Курилах

На Курильских островах будет введен режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость. Закон позволит компаниям, желающим начать бизнес на Курильских островах, на 20 лет полностью освобождаться практически от всех видов налогов. Речь идет о налогах на прибыль и имущество организаций, а также о земельном и транспортном. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов.

Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении на прошлой неделе.