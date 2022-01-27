Более 3 тыс. учащихся тюменской школы перевели на удаленку из-за заболеваемости ОРВИ

ТЮМЕНЬ, 27 января. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. учащихся школы №70 города Тюмени перевели на удаленную форму обучения из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в приемной школы.

"В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ среди учащихся оба корпуса школы № 70 закрываются по 3 февраля включительно. На этот период обучение будет проходить с применением дистанционных технологий", - сказали в приемной школы.

Согласно данным с официального сайта школы, общая численность обучающихся в МАОУ СОШ № 70 города Тюмени - 3 357 человек. Как ранее сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, заболеваемость детей ОРВИ и гриппом за прошлую неделю возросла на 18,6%.