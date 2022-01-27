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В аэропорту Краснодара задержали партию из 400 попугаев из Киргизии

Из-за нарушений ветеринарных требований птиц отправят обратно

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора остановили в аэропорту Краснодара партию из 400 волнистых попугаев с поставкой из Киргизской Республики, из-за нарушений ветеринарных требований птиц отправят обратно. Об этом сообщается на сайте управления в четверг.

"Специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора в аэропорту Краснодар "Пашковский" при проведении ветеринарного контроля приостановлено движение партия волнистых попугаев в количестве 400 штук, перемещаемых по территории Таможенного союза. При проведении документарного и физического контроля товара были выявлены нарушения. На основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии принято решение о возврате груза", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в ветеринарных сертификатах отсутствовала необходимая информация об исследовании на орнитоз, благополучии местности, отсутствовали подписи и печати ветеринарного врача, птицы не были окольцованы, что не позволило провести их идентификацию в соответствии с сертификатом. По данным ведомства, попугаев привезли из Киргизии.

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