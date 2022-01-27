В России может появиться платформа оперативного реагирования на инфекции

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Концепция платформы по оперативному реагированию на инфекционные заболевания разработана в России, теперь необходимо приступить к воплощению проекта. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

"В соответствии с посланием и указом президента была разработана концепция важнейшего инновационного проекта государственного значения - российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания", - сказал он. Медведев пояснил, что на заседании нужно проанализировать и согласовать этот документ.

Пандемия, продолжил замглавы Совбеза РФ, показала, как важно готовиться к отражению подобных угроз. "Эти угрозы никуда не исчезают, они трансформируются. Тем не менее за последние годы мы накопили большой опыт и сформировали серьезный научный задел", - констатировал он.

Как отметил политик, теперь на базе этого инновационного проекта нужно приступить к созданию единой научно-технологической платформы, которая позволит оперативно реагировать на появление и распространение новых инфекций. "А в том, что это возможно, никаких сомнений ни у кого нет", - признался Медведев.