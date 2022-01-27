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В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать до 30 января

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", введен в Новосибирске на четверо суток - до 30 января, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

"В период с 15:00 27 января до 10:00 30 января на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Во время таких условий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

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РоссияНовосибирская область
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