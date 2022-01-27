Пискаревский мемориал и его Аллея Памяти в 2022 году станут доступны для посещения онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Пискаревское мемориальное кладбище и его Аллея Памяти с плитами, посвященными представителям разных национальностей, регионов и профессий, воевавших за Ленинград, станут доступны для посещения онлайн в 2022 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор Пискаревского мемориала Евгений Панкевич, отметив, что таким образом увидеть эти исторические памятники можно будет из любой точки мира.

"Своим новым проектом мы хотим напомнить, что ленинградцы не были один на один со страшным испытанием, и обратиться к памяти каждого, кто воевал за город. Мы открываем Аллею Памяти для виртуального посещения, и побывать здесь таким образом смогут не только петербуржцы, но и жители других городов и регионов России и зарубежных стран", - рассказал Панкевич. По его словам, "для петербуржцев и туристов при посещении мемориала есть возможность получить с помощью информационных QR-кодов на территории кладбища индивидуальную экскурсию по Аллее Памяти на свой телефон - Пискаревский мемориал особое место, где не каждый хочет массовых экскурсий. Но в условиях пандемии, когда поездки ограничены, виртуальный проект поможет многим, кто интересуется историей Великой Отечественной войны".

О кладбище и аллее

Пискаревское кладбище, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда, считается крупнейшим братским захоронением периода Второй мировой войны. В годы блокады Пискаревка была северной окраиной Ленинграда, массовые захоронения проводились здесь самой суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. С 1961 года мемориал, созданный в 1960 году по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона, включен правительственным постановлением в число обязательных для посещения достопримечательностей города. Фигура Матери Родины, к которой ведет 300-метровая главная аллея, символизирует скорбь и память ленинградцев.

Аллея Памяти, основанная в 2000 году, сейчас включает 111 памятных плит, посвященных защитникам Ленинграда и тем, кто работал в осажденном городе, поддерживая его жизнеспособность. "За два последних года на Аллее Памяти открылось 10 новых плит, сейчас их уже 111, - отметил Панкевич. - В этом году появятся новые плиты, будут они появляться и потом - ведь скоро мы отметим 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, и важно вспомнить каждого участника битвы за город". Директор Пискаревского мемориала рассказал, что инициаторами открытия плит, как правило, становятся представители стран, регионов и профессиональных объединений, и предложения поступают постоянно. "В этом году, например, уже поступило предложение открыть на Аллее Памяти плиту, посвященную памяти азербайджанцев, защищавших город, есть и другие предложения из разных городов и регионов", - сказал Панкевич, напомнив, что, согласно историческим документам, в битве за Ленинград принимали участие представители 150 национальностей бывшего Советского Союза.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя по просьбе ТАСС новый проект, связанный с Пискаревским мемориалом, подчеркнул, что сохранение памяти о самом трагическом в истории города времени продолжается. "Благодаря новому проекту "Код памяти" и современным технологиям петербуржцы и жители других городов и даже стран смогут побывать на Аллее Памяти, не выходя из дома. В условиях эпидемии это очень важная инициатива". Губернатор напомнил, что в архивах мемориала хранится множество ценных исторических документов - списки людей, похороненных на Пискаревке в годы войны, мемуары жителей блокадного Ленинграда, их фотографии, письма и предметы быта. "Мы всегда будем помнить подвиг защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. Сегодня для нас особенно важно передать эту память следующему поколению", - сказал Беглов.