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Глава СПЧ сообщил, что жену судьи в отставке доставили в Грозный в соответствии с законом

По словам Валерия Фадеева, совет контролирует ход развития ситуации, там ожидают, что Зарема Мусаева окажется на свободе после истечения назначенного судом срока ареста за мелкое хулиганство

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) следит за развитием ситуацией вокруг судьи в отставке Сайди Янгулбаева и считает, что его супруга Зарема Мусаева была доставлена в Грозный в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ. Об этом в четверг заявил глава Совета Валерий Фадеев.

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"Безусловно, мы внимательно следим за развитием ситуации. Члены Совета собирают и анализируют поступающую информацию. На данный момент с юридической точки зрения ситуация в целом понятна, супруга С. В. Янгулбаева Зарема Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса", - цитирует Фадеева Telegram-канал СПЧ.

По данным СПЧ, в пятницу, 21 января суд в Грозном назначил женщине 15 суток ареста за мелкое хулиганство, сейчас женщина находится в спецприемнике МВД по Чеченской Республике, где "в соответствии с законом ее могут навестить прокурор, адвокат и члены общественной наблюдательной комиссии Чеченской Республики".

"Полагаем, что ситуация продолжит развиваться в правовом поле и по истечении назначенного судом наказания Зарема Мусаева окажется на свободе", - заявил Фадеев.

На минувшей неделе СМИ сообщили о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены. Адвокат Наталья Добронравова сообщила ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полицейские действовали в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации и предварительно согласовали действия с коллегами на местах.

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РоссияФадеев, Валерий АлександровичЧечня
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