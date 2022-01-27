В Липецкой области до марта продлили вакцинацию от ковида 80% сотрудников учреждений

ТАСС, 27 января. Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев продлил до 1 марта обязательную вакцинацию от ковида не менее 80% сотрудников ряда учреждений, в том числе культуры, соцзащиты, работников гостиниц, общественного питания, организации отдыха детей, в том числе в торговых центрах. Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

"До 1 марта 2022 года организовать проведение профилактических прививок вакциной против новой коронавирусной инфекции не менее 80% от общей численности работников", - говорится в документе.

Как уточняется, до 1 марта продлевается требование о вакцинации 80% сотрудников учреждений культуры, в том числе выставочных залов, музеев, библиотек, организаторов досуговых мероприятий и мастер-классов, работников организаций отдыха и оздоровления детей, игровых комнат в торгово-развлекательных центрах, сотрудников общественного питания, курьерской доставки, центров занятости населения и так далее. В регионе 30 сентября 2021 года была введена обязательная вакцинация для представителей ряда профессий, к декабрю должны были вакцинировать не менее 80% сотрудников в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, социальной защиты, бытового и социального обслуживания, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси и так далее. Всего в регионе планируется привить 730 008 человек старше 18 лет, в настоящее время полностью вакцинированы 703 077 человек, план выполнен на 96,3%.

В Липецкой области отмечен новый рост заболеваемости ковидом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось в 4,3 раза - с 90 до 387. С начала пандемии в Липецкой области выявлено более 89,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 81,7 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в ряд учреждений общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат.

В настоящее время в больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 400 коек, из них около половины свободны, разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.