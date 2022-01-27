Гендиректор РСВ считает, что ситуация с социальными лифтами для молодежи резко изменилась

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ситуация с социальными лифтами для молодежи в России резко изменилась благодаря проектам и конкурсам в том числе АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ). Об этом в четверг заявил генеральный директор РСВ Алексей Комиссаров на круглом столе, посвященном молодежной политике в РФ.

"Всегда есть какие-то сложности индивидуальные, региональные и прочие. Но то, что произошло за последние годы, ситуацию резко изменило. Здесь целый набор структур, организаций, людей, которые в эту работу активно включились", - сказал он.

В частности, Комиссаров выделил создание образовательного центра "Сириус", который "многое делает для детей". "Это, конечно, Росмолодежь, которая на глазах сейчас меняется, становится более современной и ориентированной на целевую аудиторию, на саму молодежь", - продолжил он. Кроме того, по его словам, общество "Знание" за последнее время "выстрелило фантастически". Активно работают Российское движение школьников, молодежные программы ОНФ.

"Есть примеры назначений на позиции мэров городов крупных, в том числе двух городов-миллионников, уполномоченного по правам ребенка при президенте, замминистров, региональных министров из тех, кто прошел и попал на эти позиции через те самые социальные лифты, которые были созданы президентом. Например, через конкурс "Лидеры России", - отметил Комиссаров.

Глава РСВ напомнил, что "в новом составе Государственной думы 23 депутата - это те, кто прошел через конкурсы АНО "Россия - страна возможностей". "У нас четыре человека из "Лидеров России", 19 из "Лидеров России. Политика". Я думаю, что все это говорит о том, что действительно система начала работать", - добавил он.

Согласно приведенным Комиссаровым данным, если в 2018 году на базе РСВ было 14 проектов, участие в которых приняли 1,5 млн человек, то в 2021 году число проектов увеличилось до 26, а число участников - до 10 млн.