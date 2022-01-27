На смотровой площадке Panorama 360 пройдет "Неделя роботов"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специальное мероприятие в честь Всемирного дня робототехники организуют на смотровой площадке Panorama 360 в Москве. Предполагается, что "Неделя роботов" пройдет с 7 по 13 февраля, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе площадки.

"Седьмого февраля, во Всемирный день робототехники, смотровая площадка Panorama 360 и компания ABB дадут старт "Неделе роботов". До 13 февраля на самой высокой смотровой площадке Европы москвичи и гости столицы смогут познакомиться с новейшими разработками в области робототехники и увидеть их в действии. Получить мороженое из рук робота прямо с конвейера самой высокой фабрики мороженого в мире, посетить экспозицию об истории роботов и побывать на мастер-классе по робототехнике - все это будет доступно на "Неделе роботов", - рассказал собеседник агентства.

В экспозиции будут представлены модели промышленных роботов с описанием фактов из их истории, видеоролики, которые расскажут о самых разных сферах применения роботизированных решений.

"В рамках "Недели роботов" пройдут мастер-классы для детей от 6 до 12 лет, на которых все желающие смогут познакомиться с основами робототехники, а в конце занятия каждый участник получит шанс запрограммировать робота и увидеть, как тот выполняет заданные команды", - добавили в пресс-службе.

Panorama 360 - самая высокая смотровая площадка в Европе. Она находится на 89 этаже башни "Федерация" Москва-Сити и входит в международную федерацию высотных башен мира. В 2019 году Panorama 360 стала лауреатом премии Москвы в номинации "Туризм", что свидетельствует о высокой оценке вклада достопримечательности в культуру столицы.