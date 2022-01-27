Эксперт: детским омбудсменам в регионах нужны программы по работе с подростками

ТАСС, 27 января. Региональным уполномоченным по правам ребенка в регионах России необходимы программы работы с детьми и подростками по месту жительства, также в субъектах следует провести мониторинг доступной школьникам инфраструктуры. Такое мнение со ссылкой на предварительно разработанную детскими омбудсменами карту действий проектной мастерской "Пространства для подростков" на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ высказал уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

"Отсутствие региональных программ работы с детьми и подростками по месту жительства - это ситуация, которую мы, как уполномоченные региональные, можем двигать. Понятно, что у нас чаще всего идут отсылки на отсутствие федеральной программы. Вместе с тем у нас есть примеры, когда мы двигаем инициативу снизу, и это получается сделать быстрее, нежели свержу", - сказал он.

По словам Шабардина, эти программы должны в первую очередь включать в себя организацию занятости детей и подростков, в том числе во время каникул, и работу с трудными подростками. Также участниками проектной мастерской была обозначена потребность в создании концепции молодежной политики РФ и программы развития сети учреждений по работе с молодежью на федеральном уровне.

"Четвертый пункт нашей дорожной карты был посвящен недостаточной изученности вопросов структурного и качественного наполнения подростковой инфраструктуры в наших регионах. Это то, коллеги, что мы с вами можем сделать уже сейчас, то есть провести мониторинг: сколько клубов по месту жительства, куда пойти подростку, где и чем можно заниматься", - также сообщил он.

При этом уполномоченный по правам ребенка в Кировской области отметил, что регионам необходимо посмотреть на опыт друг друга в вопросах создания и развития инфраструктуры, чтобы перенять лучшие практики. "И сами ребята написали, что недостаточно подростковых клубов по интересам на базе библиотек, музеев и иных учреждений. И вот здесь как раз ребята говорят о том, что помещения есть, библиотеки есть, но в эту библиотеку просто так не пустят", - добавил Шабардин.