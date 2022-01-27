Орловские власти до 28 февраля отменят все массовые мероприятия в регионе

ТАСС, 27 января. Власти Орловской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и ковидом в регионе с 29 января отменят проведение всех массовых мероприятий. Запрет будет действовать до 28 февраля, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

За неделю в Орловской области отмечается рост заболеваемости коронавирусом на 76,3%, среди детей - в 3,2 раза.

"С 29 января по 28 февраля 2022 года в регионе запрещено проведение всех массовых мероприятий, включая массовые мероприятия с количеством участников менее 500 человек, в том числе концерты, спектакли, конгрессы", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, физкультурные и спортивные мероприятия, например, выполнение нормативов ГТО, будут проходить с 29 января по 28 февраля без участия зрителей.

В Орловской области с начала пандемии выявлено более 75 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 419 - за последние сутки, 1 608 пациентов умерли. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 76,5%, всего в области вакцинированы более 400 тыс. человек.