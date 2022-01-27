В Красноярске регионального оператора по вывозу мусора лишили статуса

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Компанию "Росттех" лишили статуса регионального оператора по вывозу мусора на правобережье Красноярска из-за нарушений при захоронении отходов. Об этом сообщила журналистам заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Анна Муравьева.

"Лишен статуса региональный оператор Красноярской правобережной технологической зоны ООО "РостТех". В настоящее время ведется подготовка новой конкурсной документации по определению нового регионального оператора", - сказала Муравьева, подчеркнув, что сбоя по вывозу отходов на правобережье Красноярска не будет.

По ее словам, компания нарушала схему вывоза отходов после сортировки на мусоросортировочном заводе. "Хвосты [после сортировки мусора], которые должны были везтись на полигон "Автоспецбаза", не вывозились, а захоранивались на несанкционированном месте", - сказала Муравьева.

Она добавила, что решение касается только Красноярской правобережной технологической зоны, где было выявлено нарушение. "Росттех" также работает в Железногорской, Норильской и Таймырской технологических зонах.

Компания "Росттех" оказывает услуги по сбору, транспортированию, обработке (сортировке) размещению отходов IV-V классов опасности.