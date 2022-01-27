Власти Липецкой области выделили около 150 млн рублей на реконструкцию семи спортплощадок

ЛИПЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Власти Липецкой области выделили около 150 млн рублей на реконструкцию семи спортивных площадок в региональном центре. Об этом сообщил в четверг журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"Всего реконструируют семь объектов - это будут комплексные спортплощадки, а за основу возьмут школьные площадки, требующие обновления", - сказал Артамонов. Он заметил, что после реконструкции площадки будут приспособлены для тренировок по разным видам спорта.

"На каждой из семи территорий предполагаются хоккейные коробки, баскетбольные и волейбольные площадки, тренажеры и хорошее освещение, они все будут открыты для посещения, лишних заборов никто не поставит", - заверил Артамонов.

Всего, по его словам, на семь объектов выделено около 150 млн рублей. "Планируем, что к первому сентября все они будут сданы", - сказал Артамонов. При этом, пояснил он, какие именно семь площадок в областном центре должны быть реконструированы и какой тип оборудования на них должен быть установлен решат жители. "В течение недели на портале "Открытый Липецк" запустят голосование, на выбор жителей представят школы, где недостаточно развита спортивная инфраструктура или открыты спортивные либо кадетские классы", - заключил Артамонов.