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В России планируют поднять 68 затонувших кораблей в 2022 году

На эти цели выделили 4 млрд рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Почти 70 затонувших кораблей планируется поднять со дна на Дальнем Востоке в текущем году для их последующей утилизации. На эти цели выделено 4 млрд рублей, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"В текущем году мы планируем поднять и утилизировать 68 кораблей на Камчатке, Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях. А к 2024 году планируем утилизировать 213 судов. Они перестанут мешать судоходству, рыболовству и наносить вред окружающей среде", - заявила она в четверг на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным по вопросам социально-экономического развития РФ.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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