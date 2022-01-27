В Петербурге число госпитализаций с COVID-19 выросло более чем в два раза с начала января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией, госпитализированных за сутки в стационары Петербурга, выросло до 753, следует из справки о показателях эпидемической ситуации в городе, опубликованной пресс-службой Смольного в четверг. В начале января этот показатель держался на уровне 300-400.

Как следует из отчета, сейчас численность амбулаторных пациентов увеличилась на 7 тыс. и составила 69,3 тыс. Количество больных, которые проходят бесплатную лекарственную терапию на дому, выросло до 64 тыс. В больницах находятся более 6,5 тыс. человек.

В четверг пресс-служба комитета по здравоохранению города сообщила, что в связи с ростом заболеваемости в Петербурге перепрофилированы в инфекционные дополнительные 60 коек в Психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова, 75 инфекционных коек в Родильном доме №16. Также Детская городская больница Святой Ольги перешла на прием детей с инфекционными заболеваниями, там развернута 251 койка. На данный момент в городе развернуто 8,6 тыс. коек для пациентов с COVID-19, из них свободны 24,1 %.

Ранее главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова сообщила, что в городе выросла заболеваемость детей c 10% до 20% в общей структуре заболевших COVID-19. Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец отмечал, что также выросла заболеваемость среди беременных женщин.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 11 808, на прошлой неделе этот показатель держался на уровне 4 тыс. человек. Всего с начала пандемии в городе выявили 962 283 случая заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 847 273 человека (3 228 за сутки), умерли 29 656 (64 за сутки).