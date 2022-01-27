Регоператор сообщил, что саннормам в Оренбуржье отвечают только 23% контейнерных площадок

ОРЕНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Более 7 тыс. контейнерных площадок для сбора мусора в Оренбургской области, или 77%, не оборудованы должным образом, из-за чего возникают проблемы со своевременным вывозом отходов. Об этом сообщил в четверг журналистам директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - ООО "Природа" Петр Александрович.

"Примерно 77% площадок не оборудованы по СанПиНу, и около 98% площадок не оборудованы под крупногабаритные отходы. Площадки [представлены] просто ограждением, что затрудняет работу оператора, и, соответственно, [происходит] захламление, то есть они в большинстве случаев открытого типа, это приводит к разлетанию мусора и нарушению санитарной обстановки", - сказал он.

По данным компании, из более чем 10 тыс. контейнерных площадок в регионе соответствуют санитарным нормам 23%. То есть не оборудованы надлежащим образом более 7 тыс. таких объектов. Ответственность за решение этого вопроса, как уточнил Александрович, лежит на местных властях. Александрович назвал необорудованные контейнерные площадки основной проблемой в работе регоператора. Также он обратил внимание, что далеко не все новые контейнеры для раздельного сбора мусора устанавливаются в Оренбургской области должным образом.

"Основной вопрос, мы считаем, вся проблема - это нормативное состояние контейнерных площадок. Если мы приведем их в соответствие, соответственно, у нас будет понимание, что мы двигаемся по этой "мусорной реформе" все вместе, эта проблема будет значительно быстрее решаться. Возможно, нужно разработать какие-то правила благоустройства контейнерных площадок, соответственно, если это крупногабаритный мусор, то мы будем устанавливать восьмикубовые бункеры для оперативного сбора", - заверил он.

За 2021 год, как уточнил Александрович, региональный оператор перевез по всей области 539 590 тонн отходов, рост по отношению к 2020 году составил 4%. Он также сообщил, что регоператор готов и уже приступил к раздельному вывозу мусора из установленных в городах области разноцветных контейнеров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в РФ 1 января 2019 года, чтобы сделать обращение с мусором цивилизованным, решить проблему с свалками и сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 комплексов по размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.