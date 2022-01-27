Любовь Соболь была объявлена в розыск из-за неявки во ФСИН после условного наказания

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бывший юрист ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией в РФ) Любовь Соболь была объявлена в розыск из-за неявки в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН после назначенного ей судом условного наказания. Об этом сказано в материалах судебного заседания по делу Соболь, с которыми ознакомился ТАСС.

"Из представленных материалов следует, что 5 августа 2021 года Соболь явилась в уголовно-исполнительную инспекцию, где ей были разъяснены порядок и условия отбывания условного наказания, обязанности <...> Однако в установленные инспекцией дни Соболь в инспекцию не явилась, о причинах неявки не сообщила. 3 сентября 2021 года инспекцией начаты первоначальные разыскные мероприятия в отношении Соболь. Однако они положительных результатов не дали, местонахождение Соболь установлено не было. 13 октября 2021 года Соболь объявлена в розыск", - сказано в постановлении Мосгорсуда на апелляцию адвоката Соболь, который оспаривал решение о замене ей условного наказания на реальное. В документе также отмечается, что к январю 2022 года местонахождение Соболь не установлено.

20 октября 2021 года в МВД сообщили, что Соболь объявлена в розыск. Другие детали не уточнялись.

Мировой суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Через некоторое время она покинула Россию. Это произошло после ее приговора по второму делу - о нарушении санитарных норм на незаконной акции в Москве. После этого Служба исполнения наказаний требовала заменить осужденной условные исправительные работы на реальные. Суд удовлетворил ходатайство ФСИН.