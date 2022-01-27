В Вологодской области число госпитализированных детей с COVID-19 увеличилось в шесть раз

ВОЛОГДА, 27 января. /ТАСС/. Число детей, госпитализированных с коронавирусом в Вологодской области, увеличилось с начала января в шесть раз - с восьми до 51. В регионе намерены подготовить дополнительные инфекционные койки для детей, потому что нынешних 100 может не хватить, сообщил в четверг вице-губернатор Антон Кольцов.

"Доля больных детей среди заболевших ковидом стремительно растет - с 7% до 26% в структуре заболеваемости. Дети болеют тяжело, с высокой температурой и поражением верхних дыхательных путей. Показатели по общей госпитализации не сильно подросли: с 661 госпитализированного на 1 января до 695 на 26 января, а число госпитализированных детей увеличилось с восьми до 51 за этот период", - сообщил Кольцов на заседании регионального оперштаба, представив данные инфографики.

Он поручил департаменту здравоохранения области представить предложения по развертыванию дополнительных детских коек, потому что нынешних может не хватить. "На них уже лечится 51 ребенок, то есть нуждаются в стационарном лечении, болеют тяжело: 38 - в стационаре Вологде, 11 - в Череповце и два ребенка - в Великом Устюге", - добавил Кольцов.

Всего в Вологодской области выявлено 104 508 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 384, днем ранее - 410. Выздоровели 96 704 человека, умер 3 171. На сегодня привиты первым компонентом вакцины 606 645 человек, завершили цикл вакцинации 574 095 граждан, охват прививками - 52,7%, по этому показателю область занимает 53-е место в РФ. Коллективный иммунитет составляет 70%.