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Площадь ООПТ Тюменской области за 2021 год достигла почти 6% территории региона

Всего на территории региона действует 101 особо охраняемая природная территория регионального значения

ТЮМЕНЬ, 27 января. /ТАСС/. Площадь площадь особо охраняемых природных территорий Тюменской области за 2021 год достигла почти 6% территории региона за счет создания памятника природы и заказника регионального значения. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе департамента недропользования и экологии региона.

"За прошедший год общая площадь особо охраняемых природных территорий увеличена до 5,8% от общей площади Тюменской области и составляет без малого 935 тыс. га", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе учреждения, увеличение площади территорий, в которых действует режим особой охраны, произошло благодаря созданным в 2021 году памятнику природы регионального значения "Озеро Большой Уват" в Вагайском районе, а также заказнику регионального значения "Александровский" в Викуловском районе, о планах создания которого ТАСС ранее сообщили в департаменте. Всего на территории региона действует 101 особо охраняемая природная территория регионального значения: 37 заказников, 63 памятника природы, полигон экологического мониторинга.

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РоссияТюменская область
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