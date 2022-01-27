Пункт экспресс-тестирования на коронавирус открыт в одном из торговых центров Нальчика

"Увеличили число тестируемых, первый пункт для тестирования уже открыли на базе одного из торговых центров, их количество будем увеличивать. Лекарства для амбулаторных больных в поликлиники поступили", - написал Коков на своей странице в Instagram. Пункт открыт в торговом комплексе "Вестер-Гипер" в городе Нальчике, работает с 09:00 до 16:00 часов, прием проводят врач и медсестра, результат теста можно получить через 15 минут, данные передаются в поликлинику по месту жительства обратившегося, пояснили ТАСС в региональном Минздраве.

Эпидемиологическую ситуацию руководитель региона обсудил с главными врачами медучреждений КБР, в ходе разговора отмечен интенсивный рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. "Пока нет существенного роста числа госпитализаций, но идет быстрый рост количества больных, получающих помощь на дому. Уже сейчас в два раза выросла нагрузка на службу скорой помощи, в 7-8 раз увеличилось количество вызовов в амбулаторном звене", - уточнил он.

Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме, не требующей госпитализации или вызова скорой помощи, достаточно дистанционной консультации с врачом. Специалист по описываемой симптоматике определит степень тяжести, сделает назначение, передаст лекарства, направит на КТ или госпитализирует. "Ранее поручил создать единый крупный кол-центр с номером "122", который объединит обращения, поступающие со всех районов республики, в ближайшее время проект будет реализован, пока звонки принимает кол-центр Минздрава КБР. Это позволит в том числе защитить от заражения и врачей, медицинский персонал, ведь сейчас крайне важно, чтобы каждый из наших медиков оставался в строю, мог выезжать к людям, которые переносят болезнь в более тяжелой форме", - отметил Коков.

Также на базе Минтранса КБР создали единую диспетчерскую с резервом из более 100 микроавтобусов, которые при необходимости будут задействованы в работе медорганизаций. "Ситуация неординарная и требует неординарных решений, мы готовы к этому. Все рекомендации главных врачей, прозвучавшие в ходе встречи, учтены. Вместе с ними будем делать все возможное, чтобы противостоять новой волне", - заверил Коков.

По данным регионального оперштаба на 27 января, в КБР выявлено 44 586 случаев заражения коронавирусом, в том числе 173 за сутки, рост более чем в два раза по сравнению с данными на 23 января. Выздоровели 40 335 человека. Число людей, находящихся на амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции, за сутки увеличилось более чем на 1 тыс. человек и составило 7 752, у 2 961 коронавирус подтвержден.