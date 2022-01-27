Член ОНК рассказала об условиях содержания экс-сенатора Шпигеля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Обвиняемый во взятках бывший сенатор Борис Шпигель в нарушение закона содержится в одной камере с ранее судимым за тяжкие телесные повреждения. Об этом ТАСС сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева.

"Мы посетили Шпигеля в "Матросской Тишине". С удивлением обнаружили, что его держат в одной камере с неоднократно судимым, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью. Это нарушение закона о содержании подозреваемых и обвиняемых, который предписывает содержать судимых и несудимых раздельно", - сказала она.

По словам Меркачевой, ранее за Шпигелем, который по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться, ухаживал сокамерник. "Пообщавшись с новым соседом экс-сенатора, мы поняли, что он делать это вряд ли будет. Мы обратили внимание администрации на это обстоятельство", - добавила правозащитник.

В ноябре прошлого года Басманный суд столицы продлил срок ареста Шпигелю до 20 февраля.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года на тот момент глава Пензенской области Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Все фигуранты дела находятся под стражей. 23 марта 2021 года президент России Владимир Путин отстранил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.