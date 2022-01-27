Лавров назвал святым долгом сохранение памяти о жертвах нацизма

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сохранение памяти о жертвах нацизма - святой долг, важно делать все возможное, чтобы зверства коричневой чумы никогда не повторились. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лавров, текст которого зачитал в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на мемориальном вечере "Хранитель памяти", организованном Российским еврейским конгрессом.

"Нацистский режим принес неисчислимые страдания человечеству. Массовое уничтожение нацистами евреев, представителей других этнических групп, включая миллионы русских, - прямой результат преступной политики, построенной на принципах расового превосходства. И наш святой долг - хранить память о жертвах коричневой чумы, а также продолжать чтить тех, кто ценой своей жизни освободил мир от ее ужасов, - подчеркнул Лавров. - Важно и далее делать все возможное, чтобы подобные зверства больше никогда не повторились".

Лавров указал, что противодействие попыткам ревизии итогов Второй мировой войны, бескомпромиссная борьба с национализмом, экстремизмом, религиозной нетерпимостью должны оставаться в числе приоритетов международной повестки дня. "Такая работа тем более востребована, что в ряде стран Запада, а также на Украине энергично реабилитируют нацистов и коллаборационистов. Активизируется деятельность разного рода радикалов, усиливается пропаганда русофобии, антисемитизма, ксенофобских идей", - обратил внимание глава МИД РФ.

Лавров убежден, что свой вклад в общие усилия по купированию этих опасных тенденций, сохранению исторической правды призваны внести такие мероприятия, которые сегодня организуются Российским еврейским конгрессом в рамках Недели памяти. Он также пожелал конгрессу дальнейших успехов в его благородной деятельности.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором нацистами и их пособниками были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает шесть млн человек.