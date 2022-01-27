Детский омбудсмен Дагестана предложила привлечь духовенство к борьбе с экстремизмом

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Представители духовенства, в том числе имамы, должны быть привлечены к работе по борьбе и профилактике распространения экстремизма среди молодежи. При этом для подготовки таких специалистов необходим ресурсный федеральный центр, такое мнение на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ высказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова.

"Ключевым фактором при социализации [детей, подвергшихся влиянию террористических организаций], является умение привести доктринальные контрубеждающие доводы, способные переломить за долгие годы навязанные представления религиозно-идеологические, которые были привиты детям за эти долгие годы нахождения в террористических организациях. <…> И к этой работе должны привлекаться не просто психологи и педагоги, даже очень опытные, активные и известные, а, прежде всего, авторитетные представители духовенства, потому что необходимо не просто работать с ребенком, а доводить основные канонические аргументы официальной мусульманской доктрины", - сказала она.

При этом, по словам Ежовой, необходим тщательный отбор представителей духовенства, которые будут работать с несовершеннолетними, а также их специальная подготовка с участием экспертов.

"Нужен некий ресурсный федеральный центр … главная цель которого - это осуществление политики безопасности детства именно в новейших вызовах и угрозах прежде всего экстремизм терроризм религиозный радикализм, которая будет готовить и административно - управленческие, экспертные кадры, отбирать экспертов коллегиально, обсуждая. <…> Это не проблема только исламского сообщества или южных регионов, мы говорим в целом о втягивании молодежи в экстремистскую деятельность. <…> Осуществлять подготовку этих экспертов не просто на базе педагогических вузов, а именно экспертный пул собрать, прежде всего теологов, богословов, которые смогут дать доктринальную аргументацию выстроить, и работа должна быть в том числе с имамами, в духовными лицами, потому что они готовы, но навыков работы с несовершеннолетними у них просто нет", - добавила она.

Детский омбудсмен пояснила, что проекты по противодействию вовлечения молодежи в деструктивные религиозные течения реализуются в Дагестане уже несколько лет, создана экспертно-методическая группа комплексного сопровождения детей из зон террористической активности при уполномоченном. В общей сложности в республику, как пояснила Ежова, в республику из зон вооруженных конфликтов было возвращено 442 ребенка.