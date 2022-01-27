В ФЕОР надеются, что новых ограничений в связи с распространением "омикрона" не будет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) следует абсолютно всем требованиям Роспотребнадзора и надеется, что никакие дополнительные ограничительные меры по отношению к деятельности религиозных учреждений в связи с распространением штамма "омикрон" выдвигаться не будут. Об этом заявил в четверг ТАСС президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.

"Мы следуем абсолютно всем требованиям Роспотребнадзора, и пока никаких дополнительных ограничительных мер нам не выдвигали - как музею (Еврейскому музею и центру толерантности - прим. ТАСС), так и синагогам. Я очень надеюсь, что и не будут выдвигать, потому что, нам кажется, что "омикрон", хоть он и существенно заразнее предыдущих штаммов, все-таки менее опасен для здоровья", - сказал Борода.

По его словам, очевидно, что привитые люди болеют существенно легче, чем не вакцинированные, и количество привитых в России уже достаточно большое. "И мы надеемся, что нас не ждут какие-либо неприятные сюрпризы", - добавил президент ФЕОР.