В Карелии с нового учебного года увеличат размер именных стипендий в 2,5 раза

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 января. /ТАСС/. Размер именных стипендий студентов в Карелии будет увеличен в 2,5 раза с 1 сентября 2022 года. Соответствующий законопроект приняли в первом и втором окончательном чтениях в четверг депутаты Законодательного собрания региона, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

"С нового учебного года для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, предусмотрено увеличение именной стипендии с 900 до 2,5 тыс. рублей, а для студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, - с 800 до 2 тыс. рублей. Аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся по направлениям подготовки научно-педагогических кадров, будет начисляться 3 тыс. рублей (сейчас 1,2 тыс. рублей). Студентам, обучающимся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, - 2,8 тыс. рублей (сейчас 1 тыс. рублей)", - говорится в сообщении.

В Карелии утверждены 75 именных стипендий. Такая форма поощрения введена для студентов очной формы обучения, которые добились успехов в исследовательской, научно-технической, социально-значимой и общественной деятельности, а также в спорте или творчестве. Согласно опубликованным на сайте Заксобрания Карелии документам, в 2022 году в бюджете республики на выплаты предусмотрено почти 1,4 млн рублей, а в 2023 году бюджетная статья увеличится до 2,3 млн рублей.