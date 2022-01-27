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Пандемия COVID-19

Комиссии для Латинской Америки: пандемия вызвала рост крайней бедности в регионе

Составители доклада отметили, что на долю Латинской Америки приходится самое большое число подтвержденных смертей от ковида на глобальном уровне

МЕХИКО, 27 января. /ТАСС/. Доля жителей Латинской Америки, проживающих в условиях крайней бедности, из-за пандемии коронавируса возросла с 13,1% до 13,8%, говорится в последнем докладе Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК). По ее данным, речь идет о худшем показателе за последние 27 лет.

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"Это означает, что число проживающих в нищете возросло с 81 до 86 млн человек", - указывается в документе. При этом доля находящихся за чертой бедности незначительно сократилась, с 33% до 32,1%. В числовом выражении речь идет о снижении с 204 до 201 млн человек. "Экономическое "восстановление" 2021 года оказалось недостаточным для того, чтобы смягчить глубокие социальные и трудовые последствия пандемии, тесно связанные с экономическим и гендерным неравенством, неформальной занятостью и уязвимым положением населения", - отметила исполнительный секретарь ЭКЛАК Алисия Барсена.

Составители доклада отметили, что на долю Латинской Америки приходится самое большое число подтвержденных смертей от ковида на глобальном уровне: 1,562 млн по состоянию на 31 декабря 2021 года. "Речь идет о 28,8% всех известных летальных исходов в мире, несмотря на то, что в регионе проживает лишь 8,4% населения планеты", - указывается в документе.

К 26 января 62,3% населения Латинской Америки и стран Карибского бассейна - 408 млн человек - прошли полный курс вакцинации от коронавируса. В связи с этим в ЭКЛАК призвали нарастить темпы проведения прививочной кампании, чтобы к середине года увеличить этот показатель до 70%.

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