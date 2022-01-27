В Коми заболеваемость COVID-19 с начала января выросла в девять раз

СЫКТЫВКАР, 27 января. /ТАСС/. Система здравоохранения Республики Коми переводится на "военный режим" работы в связи с резким увеличением числа заразившихся коронавирусом. За сутки в регионе зафиксировано 623 новых случая инфекции, чего не было за все предыдущие волны пандемии, из них только 19 пациентов были привиты, рассказал в четверг глава республики Владимир Уйба.

"Сегодня у нас 623 заболевших (это в девять раз больше в сравнении с показателем на начало января - прим. ТАСС), вчера было 449. Сегодня вся система здравоохранения переводится на военный режим работы, потому что такой объем - это очень серьезная нагрузка, и это только начало. Сыктывкар - около 200 случаев, Ухта - 200, Воркута и Усинск - по 36. На начало января было 70 случаев всего по республике", - рассказал глава региона в видеообращении к жителям в социальной сети "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, развернутых 1 243 инфекционных коек пока достаточно, несмотря на то, что в начале января было занято около 600 коек, на 26 января - 798, на сегодня - 857 (69%).

"Из 623 [заболевших за сутки] человек всего 19 были привиты, из которых 12 на амбулаторном лечении, семи пациентам потребовалась госпитализация. Среди умерших от COVID-19 вновь нет ни одного привитого. Привитый защищен от тяжелого течения и от летального исхода", - отметил глава Коми.

Ранее, 25 января, исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Игорь Дягилев объявил о приостановлении всей плановой медицинской помощи, и амбулаторной, и стационарной, за исключением экстренной и неотложной помощи. Это необходимо, чтобы мобилизовать все силы в поликлиниках, которые испытывают сейчас небывалую нагрузку. Все узкие специалисты будут привлечены на борьбу с коронавирусом. Задействованы все студенты медколледжей и медицинских вузов, старшекурсники трудоустроены в качестве медсестер и медбратьев. Привлечены также волонтеры на помощь в кол-центрах, на доставку лекарств льготникам и медикаментов амбулаторным больным. Минэкономразвития Коми сообщало о привлечении также администраторов МФЦ, которые после недельного обучения будут помогать медикам в поликлиниках - встречать на входе, ориентировать внутри, консультировать по графикам работы врачей, помогать при записи к нужному специалисту.

В Коми выявлено 101 853 заразившихся коронавирусом, выздоровели 93 554 человек, умерли 2 766. В регионе подтверждено более 60 случаев заражения "омикроном". Из-за превышения эпидемического порога по гриппу и ОРВИ школьники Сыктывкара, Ухты, Воркуты и ряда районов Коми переведены на дистанционное обучение с 25 по 31 января включительно. С 25 января приостановлена также вся плановая медицинская помощь в стационарах и поликлиниках. На 27 января завершили вакцинацию более 400 тыс. жителей, более 70 тыс. ревакцинировались. Коллективный иммунитет составляет 72%.