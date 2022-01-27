В Марокко началось строительство завода по производству вакцин от коронавируса

РАБАТ, 27 января. /ТАСС/. Церемония запуска строительства завода по производству вакцин от коронавируса состоялась в четверг в провинции Бенслиман (регион Касабланка - Сеттат на северо-западе страны). В ней принял участие король Мухаммед VI, члены правительства, представители местных властей, крупные бизнесмены, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP).

"Это проект, который в долгосрочной перспективе призван способствовать обеспечению вакцинного суверенитета Марокко и Африканского континента в целом", - отмечает MAP. Кроме того, строительство завода направлено на то, чтобы "позиционировать королевство как важный биотехнологический центр в Африке и в мире, способный обеспечить потребности континента в области здравоохранения в том, что касается фармацевтических исследований, клинических разработок, производства и продажи крайне необходимых биофармацевтических препаратов".

Проект в общей сложности должен привлечь инвестиции в размере от €400 млн до €500 млн. Помимо вакцин от коронавируса на предприятии также будут производиться препараты от других болезней.

Ранее в целях реализации данного проекта был подписан ряд документов - меморандум о сотрудничестве в области производства вакцины против коронавируса между Марокко и китайской национальной фармацевтической корпорацией Sinopharm, меморандум о взаимопонимании по созданию мощностей по производству вакцин в Марокко между марокканским государством и фармацевтической компанией Recipharm.

Проект, являющийся результатом государственно-частного партнерства, направлен на запуск в краткосрочной перспективе производства 5 млн доз вакцины против коронавируса в месяц с постепенным увеличением этого показателя.