В Туле пройдет церемония в день 90-летия создателя РСЗО "Град" Геннадия Денежкина

ТАСС, 28 января. Руководство НПО "Сплав" примет участие в торжественном митинге с возложением цветов на Аллее славы знаменитых оружейников в Туле в день 90-летия со дня рождения инженера-конструктора систем залпового огня Геннадия Денежкина. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АО НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева.

"Торжественный митинг с возложением цветов состоится на Аллее славы знаменитых оружейников в Туле. В церемонии примут участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор НПО "Сплав" Александр Смирнов, генеральный конструктор Борис Белобрагин, члены семьи Денежкина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Денежкин внес огромный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса. "Созданная при его участии первая система залпового огня "Град" сегодня стоит на вооружении более 60 стран мира. Геннадий Денежкин - автор большого количества научных трудов, на которые опираются в своей работе современные конструкторы. С 2018 года "Сплав" выплачивает персональную стипендию имени Г. А. Денежкина в размере 5 тыс. рублей студентам кафедры "Ракетное вооружение" Тульского государственного университета. В этом году ее удостоены шесть человек", - отмечается в сообщении.

Биография и достижения

Геннадий Денежкин родился 28 января 1932 года в селе Карабаново Ивановской области СССР (ныне город Карабаново Владимирской области). В 1949 году окончил Карабановскую среднюю школу №1 и поступил в Московский авиационный институт имени С.Орджоникидзе (Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет, МАИ). Из-за отсутствия ордера на общежитие в столице вынужден был вскоре перевестись в Тульский механический институт (Тульский государственный университет), который мог предоставить жилье. Окончил этот вуз в 1954 году, получив квалификацию инженера-механика.

После выпуска из института в 1954 году его направили на работу в научно-исследовательский институт (НИИ) № 147 Тулы (ныне АО "НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева"), где прошел трудовой путь от старшего инженера отдела главного конструктора до главного конструктора и первого заместителя генерального директора по научной работе.

Денежкин стоял у истоков создания реактивных систем залпового огня (РСЗО). Под руководством другого знаменитого оружейника - Александра Ганичева - работал над системой "Град". С его участием был разработан оригинальный складывающийся стабилизатор снаряда. Еще одним новшеством стало использование трубчатых направляющих. Это позволило значительно увеличить количество снарядов, размещаемых на боевой машине. За эту работу Геннадий Алексеевич удостоен звания лауреата Ленинской премии.

Вся последующая конструкторская и организаторская деятельность Денежкина была связана с развитием технологии артиллерийских гильз и разработкой РСЗО. Он работал над такими реактивными системами, как "Град-1", "Прима", "Ураган". В 1987 году под руководством Денежкина создана РСЗО "Смерч" - первая в мире дальнобойная реактивная система залпового огня. За эту работу Геннадий Денежкин удостоился звания Героя Социалистического Труда. В последующие годы Геннадий Алексеевич возглавил работу по совершенствованию реактивных систем залпового огня. В результате были созданы современные автоматизированные РСЗО нового поколения: "Ураган-1М", "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".

Денежкин скончался 13 февраля 2016 г. на 85-м году жизни в Туле. Его похоронили на Аллее почетных захоронений тульского Смоленского кладбища.

Награды

Денежкин создал более 350 научных трудов и изобретений. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Государственной премии России, академик Российская академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, Заслуженный конструктор Российской Федерации, Почетный гражданин Города-героя Тулы и Тульской области. За большой вклад в укрепление обороноспособности страны Геннадий Денежкин награжден двумя орденами Ленина, орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, медалями.

АО "Научно-производственное объединение "Сплав" имени А.Н. Ганичева" - головное предприятие по разработке реактивных систем залпового огня наземного и морского базирования, основанное в 1945 году.