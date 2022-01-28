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Пандемия COVID-19

Власти Тверской области развернут 300 коек для детей с коронавирусом

ТАСС, 28 января. Власти Тверской области создадут в больницах региона резерв из 300 коек для детей, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил глава Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия-24 - Тверь".

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"Видим кратное увеличение заболеваемости среди детей. В связи с этим принято решение на всякий случай создать 300 коек, чтобы была возможность при необходимости поместить детей на стационарное лечение", - сказал Руденя.

Расширение инфекционного коечного фонда планируется в детской городской больнице №3 в Твери. Также губернатор отметил, что сейчас из-за роста числа заразившихся коронавирусом пять школ региона работают в дистанционном режиме. Переводить всех школьников на дистанционное обучение власти не планируют.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировали 105 629 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 92 086 человек, умерли 2 444. За сутки выявили 488 случаев коронавируса.

Теги
РоссияТверская областьПандемия COVID-19
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