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Посольство России в Мексике проверяет информацию об исчезновении россиянки с ребенком

В посольство никто из родственников или близких гражданки России не обращался

МЕХИКО, 28 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Мексике проверяет информацию об исчезновении россиянки Татьяны Минеевой и ее девятимесячной дочери в восточном штате Веракрус. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг заведующий консульским отделом дипломатического представительства Андрей Трояновский.

"Нам известно о случившемся, держим вопрос на контроле, - сказал он. - В само посольство никто из родственников или близких гражданки РФ не обращался, равно как и она сама".

Об исчезновении россиянки и ее дочери, имеющей мексиканское гражданство, комиссия штата Веракрус по поиску пропавших без вести сообщила 25 января.

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МексикаРоссия
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