Посольство России в Мексике проверяет информацию об исчезновении россиянки с ребенком

МЕХИКО, 28 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Мексике проверяет информацию об исчезновении россиянки Татьяны Минеевой и ее девятимесячной дочери в восточном штате Веракрус. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг заведующий консульским отделом дипломатического представительства Андрей Трояновский.

"Нам известно о случившемся, держим вопрос на контроле, - сказал он. - В само посольство никто из родственников или близких гражданки РФ не обращался, равно как и она сама".

Об исчезновении россиянки и ее дочери, имеющей мексиканское гражданство, комиссия штата Веракрус по поиску пропавших без вести сообщила 25 января.