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Пандемия COVID-19

В Якутии зафиксировали максимум заболевших коронавирусом за сутки

В регионе заразились 2 305 человек за день

ЯКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Количество выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Якутии составило 2 305. Это стало максимальным показателем за все время пандемии.

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"На 28 января 2022 года выявлено 2 305 новых случаев коронавирусной инфекции", - говорится в Telegram-канале оперштаба Якутии. Из них 1 659 случаев зафиксировали в Якутске.

Ранее максимальное количество заболевших коронавирусом за сутки зафиксировали 27 января - 1 937 случаев.

В Якутске действуют ограничительные меры. В столице региона приостановили деятельность фудкортов, аттракционов, сокращено время работы ресторанов и кафе до 23:00. До 30 января все школьники в Якутске будут учиться дистанционно. Северо-Восточный федеральный университет отправил до 1 марта на удаленку всех студентов, кроме обучающихся в мединституте. В Якутске приостановили спектакли, постановки, концерты.

В регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 79,2% взрослого населения.

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19
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