В Хабаровске 88 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ и коронавируса

ХАБАРОВСК, 28 января. /ТАСС/. Почти 90 классов в 27 школах Хабаровска закрыли на карантин из-за ОРВИ или коронавируса. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"По ОРВИ в 27 школах закрыто на карантин 73 класса, по коронавирусу - 15 классов. Закрытых классов, школ по причине заболеваемости внебольничной пневмонией нет", - говорится в сообщении.

С середины недели две школы полностью закрыли из-за заболеваемости ОРВИ. Учреждения не будут работать до 1 февраля. "Программы и учебный план будут скорректированы после возобновления деятельности. Там, где отмечается небольшое количество заразившихся, учебный процесс организован с использованием дистанционных технологий", - уточняется в сообщении.

Из-за ОРВИ на карантин также закрыли 23 группы в 17 детских садах.

За предыдущую неделю в городе зарегистрировали свыше 5,6 тыс. случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией. Уровень заражения выше эпидпорога на 70,1%. Чаще всего болеют дети в возрастной группе от семи до 14 лет.

В Хабаровском крае сейчас идет подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 351 случай заражения COVID-19. В середине января в сутки заболевали порядка 220 человек. Всего с начала пандемии в крае выявили 132 378 случаев COVID-19, 125 527 человек выздоровели.