В Благовещенске заработал единый кол-центр по COVID-19 и новому штамму "омикрон"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 января. /ТАСС/. Единый кол-центр по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, заработал в Благовещенске в новом формате. В пик распространения штамма "омикрон" на звонки будут отвечать до 29 операторов, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Амурской области.

"Работу единого кол-центра на базе минздрава Амурской области обеспечат 29 операторов. Служба 122 уже переехала в министерство здравоохранения Амурской области. Операторы отвечают на вопросы амурчан с 08:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава региона, "горячая линия" работает по трем направлениям - консультация амурчан по симптоматике коронавируса и куда обращаться за помощью при возникновении таких симптомов, предоставление справочной информации по обращениям в поликлиники, расписания работы медучреждений и пунктов вакцинации, решение проблемы населения, к примеру, не идет врач, не едет скорая.

"В пик распространения нового штамма новой коронавирусной инфекции в единый кол-центр по линии 122 планируем привлечь до 29 операторов, которые будут работать одновременно. Пока тестируем новую схему работы только в Благовещенске", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Амурской области Светланы Леонтьевой.

Первый случай "омикрона" в Амурской области зарегистрировали 12 января, его выявили у двоих взрослых и ребенка, которые отдыхали в Турции. Через несколько дней штамм выявили еще у нескольких человек, приехавших с отдыха в Таиланде и Доминикане. Власти Амурской области ожидают, что рост распространения штамма "омикрон" зафиксируют в первой декаде февраля.

По данным Минздрава области, в регионе достаточный запас вакцины против COVID-19 - 123,8 тыс. доз. Всего в регион поступило 606,3 тыс. доз вакцины. Полный курс вакцинации прошло 73,3% населения от плана. От совокупного взрослого населения процент охвата составляет 58,7%. В Амурской области выявили 58,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерло 650 человек.