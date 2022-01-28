Синоптики предупредили о порывистом ветре, метели и до шести градусов мороза в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Облачная погода со снегом и метелью ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от четырех до шести градусов мороза, в ночь на 29 января похолодает до семи градусов.

В Подмосковье в дневные часы температура опустится до девяти градусов мороза, в ночные - до 10 градусов ниже нуля.

Скорость юго-восточного ветра составит в пятницу 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и метели будет действовать в Московском регионе до 21:00 мск 28 января, из-за гололедицы - до 11:00 мск 29 января.

Атмосферное давление в регионе составит 740 мм рт.ст.