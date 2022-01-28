Медведев заявил, что пандемия является общим вызовом

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден в том, что ни одно государство не в состоянии справиться с пандемией коронавирусной инфекции в одиночку. По его словам, бесполезно закрывать границы, так как решить проблему можно только объединив усилия. Такое мнение политик высказал в интервью российским СМИ, среди которых агентство ТАСС.

"Первый урок простой, с одной стороны, а с другой стороны, очень сложный: с пандемией не справиться в одиночку, с пандемией не справиться одному государству, с пандемией невозможно справиться, закрывая границы. Пандемия - это общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами", - сказал Медведев.

Политик подчеркнул, что очень важно развивать международное сотрудничество в этой сфере, а не закрываться друг от друга. "Посмотрите, даже свежий пример с этим штаммом "омикрон": казалось бы, все уже привыкли жить в условиях другого штамма, может быть даже более тяжелого, но были выработаны определенные схемы лечения, и коммуникации, и всего остального, а появился "омикрон", и каждый день заболевают десятки, сотни тысяч человек в каждой стране. И это совершенно другая нагрузка на систему здравоохранения", - привел он пример.

Медведев отметил, что хотя летальность от этой разновидности коронавируса меньше, но огромное количество людей продолжают болеть и всем им нужно оказывать медицинскую помощь. "Это уже новый вызов, с которым нам тоже нужно вместе справляться и смотреть за опытом друг друга", - добавил он.

Новые уроки пандемии

Комментируя свою статью "Шесть уроков одной пандемии", опубликованную 1 ноября 2021 года в "Российской газете", Медведев подчеркнул, что она была не только обращением к международному сообществу. "Это, скорее, констатация общей ситуации в мире и общих вызовов, с которыми мы столкнулись, и тех уроков, которые мы извлекли к тому времени. Потому что в начале 2020 года, когда все началось, я написал одну статью ("Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" в журнале "Россия в глобальной политике" - прим. ТАСС), а потом прошел год, и я решил, что нужно еще раз на эту тему высказаться", - заметил он.

По словам замглавы Совбеза РФ, за время пандемии в России "происходила подстройка всей системы кризисного реагирования". "Мне представляется, за прошлый год эта система была выстроена уже в полном объеме. Мы научились работать в этих условиях, научились оказывать медицинскую помощь, развернули необходимую сеть стационаров, создали и начали активно применять наши вакцины. Ну и, наконец, просто научились жить в этих условиях лучше, чем, например, в 2020 году, включая и вопросы волонтерства, и многое другое", - подчеркнул Медведев, назвав такую подстройку важным уроком, который извлекла страна. Более того, он добавил, что "мы развивались, не просто были сплошные тяжелые и негативные события".

Личные же уроки пандемии для Медведева заключаются в том, что "нужно помогать друг другу, нужно стараться и советом, и, по возможности, другими способами помогать близким, помогать другим людям, развивать те же формы волонтерской помощи". Он подчеркнул, что все эти формы социального взаимодействия оказалось востребованными и актуальными. "Мы просто живем в другом мире, и к этому миру надо приспособиться, в этом мире надо выжить, и в этом мире нужно стараться сделать все, чтобы развивалась страна, чтобы люди лучше жили, чтобы доходы выше становились, чтобы медицинская помощь была качественной. Вот такие достаточно немудреные уроки", - заключил он.

О временах, когда можно было общаться без каких-либо ограничений

Медведев признался, что тоскует о тех временах, когда можно было общаться без каких-либо ограничений. Однако, по его словам, благодаря новым цифровым форматам недостатка в общении он не испытывает.

"Дефицита личного общения нет, потому что есть все виды связи: и открытые, и секретные, и телефоны, и видеосвязь. В этом смысле общения хватает. Но все равно живое общение - это живое общение, это правда, его стало меньше", - признался он.

Медведев с удовлетворением отметил, что люди в условиях пандемии научились более активно работать в онлайне. "Это действительно неплохо. Но личное общение, в том числе руководства страны, безусловно, необходимо, как и личное общение с друзьями, близкими. И, к сожалению, надо признать, что в нынешней ситуации его стало меньше. Я, естественно, тоскую о прежних временах", - поделился он.

Политик констатировал, что за годы пандемии строй работы поменялся и значительная часть совещаний ушла в онлайн. "В этом есть и плюсы, потому что я много раз наблюдал ситуацию, когда на огромных совещаниях сидит огромное количество людей, которые приезжают из очень далеких мест, присутствуют на этом совещании час, молчат, что-то там записывают и уезжают. Они потратили сутки на то, чтобы поучаствовать в этом совещании. Зачем?" - задался риторическим вопросом Медведев.

О конце пандемии

Медведев признался, что хотел бы, чтобы в 2022 году удалось справиться с пандемией коронавируса, а также достичь стратегических соглашений по гарантиям безопасности России.

"Во-первых, чтобы мы за счет нашей общей работы, помощи друг другу все-таки справились, если не полностью, то в значительной степени, с пандемией. Чтобы было меньшее количество заболевших и, к сожалению, ушедших из жизни. Мне бы этого прежде всего хотелось, это важнее всего", - сказал он, отвечая на вопрос, каковы его ожидания от 2022 года.

Еще одним желаемым результатом он назвал ослабление международной напряженности, "потому что она действительно зашкаливает". "Это всем мешает - и нашей стране мешает, и международному развитию мешает. Это действительно очень важно, чтобы были достигнуты стратегические соглашения, в том числе по гарантиям безопасности", - сказал он. Среди ожиданий политика - и развитие экономики, и рост доходов граждан. "Чтобы все-таки, как я обычно говорю, поздравляя с Новым годом, все было хорошо. Так что такие надежды есть, хотя, и это тоже очевидно, год простым быть не обещает", - заметил он.

Говоря о завершившемся 2021 годе, Медведев заметил, что всегда принято говорить о том, что год был не простой. "Но непростые годы отличаются друг от друга. Я наблюдаю за развитием событий не только как обычный человек, но и как должностное лицо. Сложные годы были и раньше. Я вспоминаю 2008, 2009 годы. Там и международная напряженность, и военный конфликт, и начало кризиса", - поделился он воспоминаниями. Тем не менее, по его оценке, 2020 и 2021 годы были "и сложнее, и тяжелее по одной простой причине: огромное количество людей болеет и, к сожалению, большое количество людей уходит из жизни". "Но это не означает, что нет перспектив. Мы развиваемся, мы живем, мы помогаем друг другу. Вот такую оценку я могу дать", - заключил замглавы Совбеза РФ.