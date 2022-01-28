На Камчатке дополнительно развернули 50 коек для пациентов с коронавирусом

"В моногоспитале городской больницы №1 Петропавловска-Камчатского, в которой ранее было развернуто 140 коек, добавили еще 20, в городской больнице №2 теперь 50 мест, в Центре СПИД - всего 60, в детской инфекционной больнице теперь 50 мест, было 20. Таким образом, в четырех моногоспиталях на Камчатке сейчас развернуто 320 коек, общий фонд увеличен на 50 мест", - говорится в сообщении.

В краевом Минздраве уточнили, что дополнительное развертывание коек связано с резким увеличением количества заболевших. Так, в последние дни на Камчатке выявляют по 150-160 заразившихся в сутки, в то время как в начале января их было не больше 20.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировали около 25,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 19,9 тыс. пациентов выздоровели, 530 умерли. В учреждения органов власти, заведения общепита в регионе можно попасть только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном за последние полгода коронавирусе. Первую дозу вакцины в регионе получили более 132 тыс. человек, порядка 119 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с пандемией на полуострове продлили до конца января.