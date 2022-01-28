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Пандемия COVID-19

В Забайкалье второй день подряд фиксируют суточный максимум заразившихся коронавирусом

В тяжелом состоянии находятся 78 человек

ЧИТА, 28 января. /ТАСС/. Врачи в Забайкальском крае за сутки зарегистрировали 495 новых случаев заражения коронавирусом, это максимальный показатель для региона за все время пандемии. Днем ранее зафиксировали 403 случая, сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

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"По данным на 28 января, за сутки в Забайкальском крае выявлено 495 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 100 839 забайкальцев. Ситуация находится на особом контроле правительства Забайкальского края. За прошедшие сутки 302 человека вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 93 070", - говорится в сообщении.

В тяжелом состоянии остаются 78 человек, в том числе 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки умерли три пациента с коронавирусом, за все время зафиксировали 2 357 летальных случаев.

Ранее из-за резкого роста заболеваемости в регионе все амбулаторные и стационарные службы перевели в режим повышенной готовности. С 10 января в Забайкалье действует проверка QR-кодов о вакцинации на входе в торговые и торгово-развлекательные центры, а также при обслуживании посетителей в непродовольственных магазинах.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия COVID-19
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