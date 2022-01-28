Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил создать в 33 педвузах медицинские факультеты

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением организовать медицинские факультеты на базе 33 педагогических вузов. Копия письма вице-спикера палаты имеется в распоряжении ТАСС.

"Проблема дефицита врачей продолжает оставаться актуальной для России, а пандемия еще больше ее обострила. В этой связи предлагается сделать упор на поддержку практического здравоохранения, организовав на базе 33 педагогических вузов, подведомственных Министерству просвещения России, медицинские факультеты, при этом сделав 50% мест там бюджетными", - отмечается в документе.

Чернышов подчеркнул, что вопрос привлечения кадров по-прежнему остается ключевым для медицины в России. Так, по его словам, в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции самой востребованной наукой стала медицина, "поскольку развитие системы здравоохранения и медицинских наук серьезно влияет на жизнь каждого человека".

При этом, отмечает Чернышов, эпидемиологическая ситуация с пандемией в стране остается напряженной. "Нагрузка на медиков возросла, и часто врачей не хватает, особенно в ковид-госпиталях и на станциях скорой помощи. Из-за этого порой увеличивается время, отведенное на выезд бригады, спешащей на вызов к пациенту. Кроме того, в отдельных регионах, по данным Росстата, ежегодно остается множество незакрытых вакансий врачей и среднего медицинского персонала", - отмечает Чернышов в документе.

По его словам, организация в педвузах медицинских факультетов "привлечет многих выпускников школ заниматься медициной, а также позволит справиться с дефицитом кадров в этой сфере в дальнейшем". "При открытии таких медицинских факультетов в педагогических вузах России будущие педагоги смогут пройти дополнительное обучение и выбрать элективные курсы по оказанию первой медицинской помощи, получить новые компетенции в сфере психологии, анатомии, биоэтики и гигиены", - отмечает Чернышов.

Кроме того, по его словам, такие меры также позволят усилить биологические и химические факультеты педагогических вузов и "расширят возможности системы здравоохранения по подготовке новых медицинских кадров".