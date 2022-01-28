Концерт в честь восточного Нового года в Улан-Удэ отменили из-за сложной эпидобстановки

УЛАН-УДЭ, 28 января. /ТАСС/. Праздничный концерт в Улан-Удэ в честь Сагаалгана - Нового года по лунному календарю, запланированный на 2 февраля, отменили из-за сложной эпидобстановки в условиях пандемии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе Бурятии.

"Отменен концерт на площади Советов в честь празднования Белого месяца, запланированный на 2 февраля", - сообщили в оперштабе.

По состоянию на утро 28 января в Бурятии зарегистрировали 83 748 случаев заражения COVID-19, из них 1 153 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 434 пациента, занятость коечного фонда составляет 86,7%. Амбулаторно лечатся 11 612 человек.

Рост уровня заболеваемости отмечается среди детей. В регионе 152 ребенка получают лечение от новой коронавирусной инфекции в стационарах республики. Госпитализация детей за последнюю неделю увеличилась в три раза.

2 февраля по буддийскому календарю наступит год Синего Тигра стихии Вода. Во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдут молебны. Священнослужители призывают верующих в условиях сложной эпидобстановки при посещении дацанов (буддийских храмов) соблюдать масочный режим, безопасную дистанцию в 1,5 м, а верующих в возрасте старше 65 лет - воздержаться от посещения молебнов, все обряды совершать дома.