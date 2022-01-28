Медведев призвал расширять работу по выявлению опасных сообществ, в том числе в соцсетях

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев считает необходимым и дальше расширять комплексную работу по выявлению опасных и террористических сообществ, в том числе в соцсетях.

"Это должна быть большая комплексная, в том числе и воспитательная, работа и контрольная работа, работа по выявлению всякого рода группировок, всякого рода сообществ, которые носят опасный, террористический, по сути, характер, в социальных сетях. [Это] просто работа спецслужб, которые ее ведут, и ведут весьма неплохо", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

Он подчеркнул, что "эта работа, естественно, должна только расширяться, а не уменьшаться".

Зампред Совбеза напомнил, что ранее, в том числе с учетом происшествий со стрельбой в школах, было принято решение повысить возрастной порог для приобретения охотничьего оружия. "Но это не единственная мера, это очевидно. Потому что мы прекрасно понимаем, что здесь проблема в голове, а не только в том, когда можно приобрести огнестрельное оружие гражданское, например охотничье", - заметил Медведев.

Полный текст интервью будет в пятницу опубликован на сайте ТАСС.