Школы Тюменской области переводятся на удаленку с 31 января по 12 февраля

ТЮМЕНЬ, 28 января. /ТАСС/. Дистанционное обучение вводится во всех школах Тюменской области с 31 января по 12 февраля. Об этом сообщили в информационном центре правительства области.

"В Тюменской области все школы переводятся на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Школьники и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, переходят на дистант. Такое решение принял оперативный штаб Тюменской области", - говорится в сообщении.

Данная рекомендация касается всех учебных заведений независимо от формы собственности. Также в регионе приостановлены очные занятия в секциях и кружках. Исключение сделано лишь для тренировок спортивных сборных команд Тюменской области.

Школьникам из льготной категории будут выданы продуктовые наборы. Вузам рекомендовано также перевести студентов на удаленный формат обучения. Детские сады продолжают работать в штатном режиме.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 98 166 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Также в информационном центре добавили, что заболеваемость по итогам третьей недели 2022 года в регионе выросла на 56% по сравнению со второй неделей. Заболеваемость среди взрослого населения по итогам третьей недели года выросла на 47,5%. Среди людей старше 65 лет заболеваемость выросла на 29%, в возрастной группе от 18 до 29 лет - на 75%, среди детей - на 118%.