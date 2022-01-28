Число очагов коронавируса в Псковской области выросло за неделю в четыре раза

ПСКОВ, 28 января. /ТАСС/. Медики выявили три новых очага заражения коронавирусом на территории Псковской области, где общее число зараженных приблизилось к отметке в 75 тыс., сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников.

В среду Ведерников сообщал о выявлении очага инфекции на территории Локнянского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов. Таким образом, за неделю число очагов увеличилось в четыре раза.

"Зафиксировано три новых очага: в Чихачевском доме-интернате Бежаницкого района, в Бельско-Устьенском детском доме-интернате и на производственной площадке Великолукского мясокомбината", - написал глава региона в своем Instagram.

По его данным, за минувшие сутки в регионе выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным пресс-службы администрации региона, общее число зараженных в трех новых очагах составляет 58 человек. В частности, на предприятии "Великолукский мясокомбинат" в Великих Луках коронавирусная инфекция подтверждена у 22 работников. Предприятие входит в состав Великолукского агропромышленного холдинга - самой крупной компании агропромышленного сектора на Северо-Западе РФ.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 74 937, выздоровели 70 148 пациентов, 1 410 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.