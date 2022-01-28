В Биробиджане 19 классов в восьми школах закрыли на карантин из-за ОРВИ и коронавируса

ТАСС, 28 января. Ученики 19 классов в восьми школах Биробиджана переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"За два дня возросло количество классов закрытых на карантин из-за ОРВИ. На сегодняшний день от учебы отстранили 17 классов из-за простудных заболеваний и два из-за COVID-19", - говорится в сообщении.

В среду пресс-служба городской администрации сообщала о закрытии 11 классов в семи школах.

"В целях недопущения возникновения очагов в образовательных организациях активизировались профилактические мероприятия, своевременно отстраняют от учебы детей с признаками инфекции, строго соблюдается дезинфекционный режим, включая дезинфекцию воздуха", - разъяснил первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев.

По информации Роспотребнадзора эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Еврейской автономной области превышен на 12,3%. Более 57% заболевших ОРВИ - дети до 14 лет. Практически все группы в дошкольных учреждениях областного центра работают в штатном режиме, только в одном детском саду закрыты три группы, после контакта с заболевшим коронавирусом.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 12 151 жителя ЕАО. Выздоровели 11 200 граждан, умерли 664 пациента. К вакцинации приступили более 64 тыс. человек.