Межвузовский кампус в Хабаровске разместят на двух площадках в центре и Северном районе

ХАБАРОВСК, 28 января. /ТАСС/. Межвузовский кампус в Хабаровске откроют на двух площадках, которые объединят два крупных вуза. Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Предполагается, что кампус будет представлен двумя независимыми участками. Первый расположится в центре города, на месте Педагогического института ТОГУ (Тихоокеанского государственного университета). Второй - в Северном микрорайоне, объединив собой ТОГУ и ХГУЭП (Хабаровский государственный университет экономики и права). При этом общая площадь застройки составит 213 тыс. кв. м. (сейчас оба вуза занимают 13 тыс. кв. м.)", - написал Дегтярев. В регионе приступили к проектированию кампуса.

Кроме современных учебных корпусов, общежитий, физкультурных, спортивных комплексов и многоцелевых общественных пространств, будет предусмотрена коммерческо-деловая зона для офисов, общепита, гостиницы. Коммерческие площади в 12 тыс. кв. м. могут привлечь крупных концессионеров, добавил Дегтярев.

Строительство в Хабаровске межвузовского кампуса - единого пространства научно-образовательных и социальных объектов для студентов, преподавателей и жителей края - глава региона обсудил на рабочей встрече с руководством градостроительного института "Гипрогорпроект".

Проект межвузовского кампуса является одним из основных проектов флагманской инициативы стратегии развития региона. Его цель - создать условия для получения качественного, конкурентноспособного высшего образования по приоритетным направлениям экономики субъекта, России и стран АТР. Масштабная стройка должна стартовать в следующем году, уточняется на сайте регионального правительства. Объект планируется сдать в 2026 году.