В Удмуртии в 2,5 раза увеличат число инспекторов в области охраны окружающей среды

ТАСС, 28 января. Количество государственных инспекторов, которые проводят экологическое просвещение населения и следят за соблюдением законодательства в особо охраняемых природных территориях, увеличат в Удмуртии в 2022 году в 2,5 раза - до 43 человек, сообщил в пятницу на своей странице в Facebook министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Денис Удалов.

"Штат государственных инспекторов в области охраны окружающей среды в Удмуртии увеличат более чем в два раза", - написал Удалов.

По его словам, речь идет о сотрудниках дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые проводят государственный контроль в области охраны и использования ООПТ. Так, численность инспекторов увеличится с 17 до 43.

Удалов отметил, площадь природных территорий регионального значения, за которыми следят инспекторы, составляет более 356 тыс. гектаров в 17 районах республики. Речь идет в том числе о природных парках "Шаркан" и "Усть-Бельск", а также о 13 государственных природных заказниках.

"Помимо экологического просвещения населения, первостепенной функцией дирекции ООПТ является охрана данных территорий. Именно от их работы зависит сохранность уникальных природных комплексов и объектов", - добавил министр.