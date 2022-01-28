Балтийский федеральный университет переведет студентов на дистант из-за коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 28 января. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ) в Калининграде объявил о переводе студентов на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе. Информация об этом размещена на официальном сайте вуза в пятницу.

"Согласно приказу ректора, с 31 января по 13 февраля 2022 года студенты БФУ будут учиться дистанционно в связи с эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.

Обучение организуют на основе электронной информационно-образовательной среды. Занятия, требующие использования специального оборудования или прямого контакта студентов и преподавателей, будут перенесены. Очно обучаться продолжат некоторые студенты Медицинского института: на выпускных курсах СПО и 5-6-х курсах высшего образования в этот период будет организована работа в аудиториях. Также в очном режиме будут проходить учебно-тренировочные занятия в Высшей школе физической культуры и спорта со сборными командами на спортивных объектах университета.

В области фиксируется рост заболеваемости COVID-19. По данным региональных властей, в области зафиксированы в том числе случаи заражения штаммом "омикрон". Отмечается рост случаев заражения среди несовершеннолетних.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за инфекцией, на 27 января выявлено 89 679 случаев заражения, в том числе 867 за сутки. Вылечился 82 331 пациент, умерли 1 410 человек. Остаются под медицинским наблюдением 50 040 человек.